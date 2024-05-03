В МВФ не исключили крах мировой валютной системы

Директор МВД от России Можин: к долларовым активам нет доверия

03 мая 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Можин заявил о возможности краха мировой валютной системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мире существует возможность краха валютной системы из-за недоверия к долларовым активам. Однако в таком случае БРИКС может предложить альтернативный вариант, который основан на корзине валют стран-членов объединения. Об этом сообщил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. «Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует», — заявил Можин. Его слова передает РИА Новости. Исполнительный директор добавил, что в таком случае БРИКС может предложить альтернативный вариант в виде учетной единицы, основанной на корзине валют стран-членов. В перспективе она может превратиться в полноценную валюту с обеспечением биржевыми товарами. По словам Можина, валютная система на данный момент держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными. Хотя уже сейчас домохозяйства и центральные банки продают доллары и покупают золото. Как только доверие полностью исчезнет, то в мировой экономике наступит хаос, заявил исполнительный директор. Ранее МИД РФ сообщил, что приоритетом председательства России в БРИКС станет увеличение расчетов в национальных валютах и повышение роли стран-членов объединения в международной валютно-финансовой системе. Главным направлением работы РФ станет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС, вплоть до 2025 года. Также еще одним приоритетом станет план действий по инновационному сотрудничеству, рассчитанный до 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В мире существует возможность краха валютной системы из-за недоверия к долларовым активам. Однако в таком случае БРИКС может предложить альтернативный вариант, который основан на корзине валют стран-членов объединения. Об этом сообщил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. «Существует ли возможность краха мировой валютной системы? Мне кажется, такая возможность существует», — заявил Можин. Его слова передает РИА Новости. Исполнительный директор добавил, что в таком случае БРИКС может предложить альтернативный вариант в виде учетной единицы, основанной на корзине валют стран-членов. В перспективе она может превратиться в полноценную валюту с обеспечением биржевыми товарами. По словам Можина, валютная система на данный момент держится на доверии к тому, что долларовые активы являются безопасными. Хотя уже сейчас домохозяйства и центральные банки продают доллары и покупают золото. Как только доверие полностью исчезнет, то в мировой экономике наступит хаос, заявил исполнительный директор. Ранее МИД РФ сообщил, что приоритетом председательства России в БРИКС станет увеличение расчетов в национальных валютах и повышение роли стран-членов объединения в международной валютно-финансовой системе. Главным направлением работы РФ станет комплексная реализация Стратегии экономического партнерства БРИКС, вплоть до 2025 года. Также еще одним приоритетом станет план действий по инновационному сотрудничеству, рассчитанный до 2024 года.