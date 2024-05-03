МИД Германии срочно вызвало посла России

МИД ФРГ вызвало поверенного в делах посольства РФ после обвинений в кибератаке
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Россию обвинили в кибератаке Фото:

МИД Германии вызвал исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства из-за предполагаемой кибератаки. Об этом сообщил представитель МИД Германии Анналена Бербок.

«За взломом электронной почты руководства партии СДПГ в январе 2023 года стояли российские хакеры из группы Fancy Bear (APT28), работающие на ГРУ. К такому выводу пришли немецкие спецслужбы», — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — добавила она.

Ранее начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк обвинил Россию в уничтожении «практически всего» во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» в декабре 2023 года. Он отметил, что взлом был направлен на сбор разведанных.

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МИД Германии вызвал исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства из-за предполагаемой кибератаки. Об этом сообщил представитель МИД Германии Анналена Бербок. «За взломом электронной почты руководства партии СДПГ в январе 2023 года стояли российские хакеры из группы Fancy Bear (APT28), работающие на ГРУ. К такому выводу пришли немецкие спецслужбы», — заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. «Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — добавила она. Ранее начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк обвинил Россию в уничтожении «практически всего» во время кибератаки крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» в декабре 2023 года. Он отметил, что взлом был направлен на сбор разведанных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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