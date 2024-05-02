02 мая 2024

Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Богданова самым скромным миллиардером страны

Forbes: Богданов — одна из самых влиятельных фигур в истории развития Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз, богданов владимир
Forbes назвали главу «Сургутнефтегаза» Богданова самым скромным миллиардером страны Фото:

По мнению финансово-экономического издания Forbes, глава и совладелец компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, несмотря на свою скромность, стал одной из самых влиятельных фигур в истории развития Сургута. Материал об этом опубликован на сайте издания.

«Глава и совладелец „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов дистанцируется от муниципального хозяйства, но без него Сургут вряд ли мог стать одним из самых привлекательных городов страны. <…> Сам же Богданов (№87, состояние 1,5 млрд долларов), формально контролирующий накопленные на счетах компании фантастические 64 млрд долларов, живет в городе тихо и незаметно», — пишут журналисты Forbes.

В статье также рассказали о тратах компании «Сургутнефтегаз» на программы Дворца искусств площадью 50 000 квадратных метров и о том, как сам Богданов повлиял на развитие инфраструктуры Сургута. «Два автомобиля на семью, центр пляжных видов спорта с площадками на подогреваемом кварцевом песке, женский авиапилотаж и центр технологий продления жизни — такова сегодня нефтяная столица России», — отметили в публикации издания.

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По мнению финансово-экономического издания Forbes, глава и совладелец компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, несмотря на свою скромность, стал одной из самых влиятельных фигур в истории развития Сургута. Материал об этом опубликован на сайте издания. «Глава и совладелец „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов дистанцируется от муниципального хозяйства, но без него Сургут вряд ли мог стать одним из самых привлекательных городов страны. <…> Сам же Богданов (№87, состояние 1,5 млрд долларов), формально контролирующий накопленные на счетах компании фантастические 64 млрд долларов, живет в городе тихо и незаметно», — пишут журналисты Forbes. В статье также рассказали о тратах компании «Сургутнефтегаз» на программы Дворца искусств площадью 50 000 квадратных метров и о том, как сам Богданов повлиял на развитие инфраструктуры Сургута. «Два автомобиля на семью, центр пляжных видов спорта с площадками на подогреваемом кварцевом песке, женский авиапилотаж и центр технологий продления жизни — такова сегодня нефтяная столица России», — отметили в публикации издания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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