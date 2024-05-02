02 мая 2024

В ХМАО заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре превысила эпидемический порог Фото:

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Ханты-Мансийского автономного округа превысила эпидемический порог. Об этом сообщили на сайте окружного Управления Роспотребнадзора.

«За неделю 22.04 — 28.04.2024 зарегистрировано 95,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 7,6% и выше эпидемического порога на 7,6%. <…> В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 34,4%, Нижневартовск — 13,4%, Нефтеюганск — 10,6%», — пояснили в публикации надзорного ведомства.

Отмечается рост заболеваемости в девяти муниципальных округах ХМАО. При этом наибольший зарегистрирован в Ханты-Мансийске. За неделю количество заболевших возросло на 80,8%. Болеют преимущественно взрослые югорчане.

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Ханты-Мансийского автономного округа превысила эпидемический порог. Об этом сообщили на сайте окружного Управления Роспотребнадзора. «За неделю 22.04 — 28.04.2024 зарегистрировано 95,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 7,6% и выше эпидемического порога на 7,6%. <…> В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 34,4%, Нижневартовск — 13,4%, Нефтеюганск — 10,6%», — пояснили в публикации надзорного ведомства. Отмечается рост заболеваемости в девяти муниципальных округах ХМАО. При этом наибольший зарегистрирован в Ханты-Мансийске. За неделю количество заболевших возросло на 80,8%. Болеют преимущественно взрослые югорчане.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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