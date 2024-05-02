В ХМАО заболеваемость ОРВИ и гриппом превысила эпидемический порог

03 мая 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Югре превысила эпидемический порог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Ханты-Мансийского автономного округа превысила эпидемический порог. Об этом сообщили на сайте окружного Управления Роспотребнадзора. «За неделю 22.04 — 28.04.2024 зарегистрировано 95,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 7,6% и выше эпидемического порога на 7,6%. <…> В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 34,4%, Нижневартовск — 13,4%, Нефтеюганск — 10,6%», — пояснили в публикации надзорного ведомства. Отмечается рост заболеваемости в девяти муниципальных округах ХМАО. При этом наибольший зарегистрирован в Ханты-Мансийске. За неделю количество заболевших возросло на 80,8%. Болеют преимущественно взрослые югорчане. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории Ханты-Мансийского автономного округа превысила эпидемический порог. Об этом сообщили на сайте окружного Управления Роспотребнадзора. «За неделю 22.04 — 28.04.2024 зарегистрировано 95,3 случая ОРВИ и гриппа на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 7,6% и выше эпидемического порога на 7,6%. <…> В территориальной структуре доминирует население городов Сургут — 34,4%, Нижневартовск — 13,4%, Нефтеюганск — 10,6%», — пояснили в публикации надзорного ведомства. Отмечается рост заболеваемости в девяти муниципальных округах ХМАО. При этом наибольший зарегистрирован в Ханты-Мансийске. За неделю количество заболевших возросло на 80,8%. Болеют преимущественно взрослые югорчане.