«Сургутнефтегаз» раскрыл, как нефтяники отметят День Победы. Пресс-служба компании сообщила URA.RU, что компания планирует устроить праздник для ветеранов, поздравить столетнего героя-участника Великой Отечественной войны и возложить цветы к мемориалам.
«ПАО „Сургутнефтегаз“ планируют принять участие в поздравлении на дому ветерана Великой Отечественной войны Ивана Тимченко: ему в январе этого года исполнилось сто лет. Для неработающих пенсионеров компании будет проведено мероприятие, посвященное Дню Победы. Праздник не обойдется без возложения цветов — это святое», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе нефтяной компании.
Ранее URA.RU писало, как крупные компании ХМАО отметят майские праздники. Из-за отмены праздничного шествия в регионе, предприятиям пришлось изменить свои планы.
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