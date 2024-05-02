В ХМАО продают долю предприятия опального олигарха

03 мая 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Обанкротившийся олигарх из ХМАО Андрей Копайгора продает долю в своем предприятии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей. «На аукционе продают 52% долей ООО „Алмаз“ с начальной ценой 15 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Андрею Копайгоре, который признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина», — сообщил URA.RU организатор аукциона. Заявки принимают до 7 июня, через десять дней после этой даты состоится аукцион. Завод «Алмаз» производил оборудование для добычи нефти. Предприятие признано банкротом. Ранее URA.RU писало, что олигарху Копайгоре из ХМАО вынесли приговор в суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей. «На аукционе продают 52% долей ООО „Алмаз“ с начальной ценой 15 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Андрею Копайгоре, который признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина», — сообщил URA.RU организатор аукциона. Заявки принимают до 7 июня, через десять дней после этой даты состоится аукцион. Завод «Алмаз» производил оборудование для добычи нефти. Предприятие признано банкротом. Ранее URA.RU писало, что олигарху Копайгоре из ХМАО вынесли приговор в суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.