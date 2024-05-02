02 мая 2024

В ХМАО продают долю предприятия опального олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с дольщиками компании «СеверСтрой». Сургут , копайгора андрей
Обанкротившийся олигарх из ХМАО Андрей Копайгора продает долю в своем предприятии Фото:

В ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей.

«На аукционе продают 52% долей ООО „Алмаз“ с начальной ценой 15 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Андрею Копайгоре, который признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина», — сообщил URA.RU организатор аукциона. Заявки принимают до 7 июня, через десять дней после этой даты состоится аукцион.

Завод «Алмаз» производил оборудование для добычи нефти. Предприятие признано банкротом.

Ранее URA.RU писало, что олигарху Копайгоре из ХМАО вынесли приговор в суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.

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В ХМАО продают долю компании «Алмаз» в Радужном, которая принадлежит осужденному по делу о мошенничестве бизнесмену Андрею Копайгоре. На торги выставили 52% доли в уставном капитале предприятия за 15 миллионов рублей. «На аукционе продают 52% долей ООО „Алмаз“ с начальной ценой 15 миллионов рублей. Предприятие принадлежит Андрею Копайгоре, который признан банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина», — сообщил URA.RU организатор аукциона. Заявки принимают до 7 июня, через десять дней после этой даты состоится аукцион. Завод «Алмаз» производил оборудование для добычи нефти. Предприятие признано банкротом. Ранее URA.RU писало, что олигарху Копайгоре из ХМАО вынесли приговор в суде. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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