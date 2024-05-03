На тюменской «трассе смерти» усилили контроль движения. Видео

ГИБДД Тюменской области усилила контроль на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»
© Служба новостей «URA.RU»
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Усиленный режим введен из-за сложных погодных условий Фото:

Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в своем telegram-канале сообщает региональная пресс-служба ведомства.

«В сложных погодных условиях автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. На ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м километрах», — говорится в сообщении.

На видео, предоставленном УГИБДД Тюменской области, видно, что нарядам приходится работать в условиях снегопада. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер.

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Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в своем telegram-канале сообщает региональная пресс-служба ведомства. «В сложных погодных условиях автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. На ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м километрах», — говорится в сообщении. На видео, предоставленном УГИБДД Тюменской области, видно, что нарядам приходится работать в условиях снегопада. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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