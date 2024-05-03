На тюменской «трассе смерти» усилили контроль движения. Видео

ГИБДД Тюменской области усилила контроль на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск»

03 мая 2024 в 17:27 Размер текста - 17 +

Усиленный режим введен из-за сложных погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в своем telegram-канале сообщает региональная пресс-служба ведомства. «В сложных погодных условиях автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. На ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м километрах», — говорится в сообщении. На видео, предоставленном УГИБДД Тюменской области, видно, что нарядам приходится работать в условиях снегопада. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». Об этом в своем telegram-канале сообщает региональная пресс-служба ведомства. «В сложных погодных условиях автоинспекторы обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Тюменской области на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск. На ярковском и тобольском участках трассы наряды ДПС несут службу на 110-м, 228-м и 263-м километрах», — говорится в сообщении. На видео, предоставленном УГИБДД Тюменской области, видно, что нарядам приходится работать в условиях снегопада. Госавтоинспекция рекомендует водителям сбавить скорость, учитывая плохую видимость, скользкое дорожное покрытие и сильный боковой ветер.