Президент Франции Эммануэль Макрон подвержен «вирусу Зеленского», который проявляется в агрессивном поведении в отношении России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Вполне возможно, что сознание Макрона поразил „вирус Зеленского“, симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, президенту Франции не дает покоя успех украинского лидера Владимира Зеленского, который остался у власти, не проводя выборы в стране.
Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск.
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