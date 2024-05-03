У Макрона нашли опасный для человечества «вирус Зеленского»

Рогов: сознание Макрона поразил «вирус Зеленского»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэлю Макрону не дает покоя успех Зеленского, считает Владимир Рогов Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон подвержен «вирусу Зеленского», который проявляется в агрессивном поведении в отношении России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Вполне возможно, что сознание Макрона поразил „вирус Зеленского“, симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, президенту Франции не дает покоя успех украинского лидера Владимира Зеленского, который остался у власти, не проводя выборы в стране.

Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подвержен «вирусу Зеленского», который проявляется в агрессивном поведении в отношении России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Вполне возможно, что сознание Макрона поразил „вирус Зеленского“, симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, президенту Франции не дает покоя успех украинского лидера Владимира Зеленского, который остался у власти, не проводя выборы в стране. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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