У Макрона нашли опасный для человечества «вирус Зеленского»

Рогов: сознание Макрона поразил «вирус Зеленского»

03 мая 2024 в 21:53 Размер текста - 17 +

Эммануэлю Макрону не дает покоя успех Зеленского, считает Владимир Рогов Фото: Официальный сайт Европарламента Президент Франции Эммануэль Макрон подвержен «вирусу Зеленского», который проявляется в агрессивном поведении в отношении России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Вполне возможно, что сознание Макрона поразил „вирус Зеленского“, симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, президенту Франции не дает покоя успех украинского лидера Владимира Зеленского, который остался у власти, не проводя выборы в стране. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон подвержен «вирусу Зеленского», который проявляется в агрессивном поведении в отношении России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. «Вполне возможно, что сознание Макрона поразил „вирус Зеленского“, симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении России», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, президенту Франции не дает покоя успех украинского лидера Владимира Зеленского, который остался у власти, не проводя выборы в стране. Ранее Макрон в интервью изданию The Economist подтвердил свое намерение отправить войска на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза согласились с французским подходом относительно возможности отправки войск.