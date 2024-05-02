Роспотребнадзор объяснил жителям ХМАО, что делать при укусе клеща

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал сезон активности клещей. URA.RU вместе с окружным Управлением Роспотребнадзора подготовило памятку для жителей региона о том, что делать при укусе клеща.
Что делать, если вас укусил клещ?
В случае обнаружения клеща, присосавшегося к коже человека, его необходимо как можно быстрее снять. Важно соблюдать следующую инструкцию:
- Действуйте осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания;
- Захватите клеща как можно ближе к его голове пальцами, обернутым чистым носовым платком;
- Перпендикулярно поверхности укуса поверните тело насекомого вокруг его оси и вытащите из кожи;
- Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т. д.);
- Вымойте и продезинфицируйте руки;
- Положите клеща в банку или маленькую коробку, чтобы сдать в лабораторию на исследование;
- Немедленно посетите врача.
Ежегодно на территории ХМАО регистрируются летальные случаи из-за клещевого энцефалита. Причиной является несвоевременное обращение в больницу после укуса.
Где исследуют клещей на зараженность?
В каждом крупном муниципалитете Югры есть лаборатории на базе медучреждений, где проводят исследования на зараженность клещей. Специалисты изучают насекомое, и, в зависимости от результата, в каждом частном случае решается вопрос экстренной профилактики. Список лабораторий в крупнейших городах округа:
- Ханты-Мансийск. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», ул. Рознина, д. 72; лаборатория АУ «Югорский центр профессиональной патологии», ул. Студенческая, 1а; лаборатория БУ «Окружная клиническая больница», ул. Калинина, 40.
- Сургут. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», ул. Кукуевицкого, д. 5/1 (одноэтажное здание лаборатории во дворе).
- Нижневартовск. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном», ул. Омская, д. 15.
Ранее URA.RU писало о том, какие болезни переносят клещи, и по каким симптомам их можно распознать. Среди прочих болезнь Лайма, клещевой энцефалит, эрлихиоз и пятнистая лихорадка.
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