Роспотребнадзор объяснил жителям ХМАО, что делать при укусе клеща

Роспотребнадзор ХМАО: при укусе клеща необходимо его быстро вытащить

Эксперты Роспотребнадзора рассказали что делать, если вас укусил клещ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе стартовал сезон активности клещей. URA.RU вместе с окружным Управлением Роспотребнадзора подготовило памятку для жителей региона о том, что делать при укусе клеща.

Что делать, если вас укусил клещ?

В случае обнаружения клеща, присосавшегося к коже человека, его необходимо как можно быстрее снять. Важно соблюдать следующую инструкцию:

Действуйте осторожно, чтобы не оборвать хоботок клеща, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания;

Захватите клеща как можно ближе к его голове пальцами, обернутым чистым носовым платком;

Перпендикулярно поверхности укуса поверните тело насекомого вокруг его оси и вытащите из кожи;

Место укуса продезинфицируйте любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 5% йод, одеколон и т. д.);

Вымойте и продезинфицируйте руки;

Положите клеща в банку или маленькую коробку, чтобы сдать в лабораторию на исследование;

Немедленно посетите врача.

Ежегодно на территории ХМАО регистрируются летальные случаи из-за клещевого энцефалита. Причиной является несвоевременное обращение в больницу после укуса.

Где исследуют клещей на зараженность?

В каждом крупном муниципалитете Югры есть лаборатории на базе медучреждений, где проводят исследования на зараженность клещей. Специалисты изучают насекомое, и, в зависимости от результата, в каждом частном случае решается вопрос экстренной профилактики. Список лабораторий в крупнейших городах округа:

Ханты-Мансийск . ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», ул. Рознина, д. 72; лаборатория АУ «Югорский центр профессиональной патологии», ул. Студенческая, 1а; лаборатория БУ «Окружная клиническая больница», ул. Калинина, 40.

. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре», ул. Рознина, д. 72; лаборатория АУ «Югорский центр профессиональной патологии», ул. Студенческая, 1а; лаборатория БУ «Окружная клиническая больница», ул. Калинина, 40. Сургут . Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», ул. Кукуевицкого, д. 5/1 (одноэтажное здание лаборатории во дворе).

. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе, в г. Когалыме», ул. Кукуевицкого, д. 5/1 (одноэтажное здание лаборатории во дворе). Нижневартовск. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном», ул. Омская, д. 15.

Ранее URA.RU писало о том, какие болезни переносят клещи, и по каким симптомам их можно распознать. Среди прочих болезнь Лайма, клещевой энцефалит, эрлихиоз и пятнистая лихорадка.