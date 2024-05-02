Жителей ХМАО зовут работать администраторами в спа-салон за 300 тысяч рублей

В обязанности входит консультация по услугам спа-салона
В Нефтеюганске (ХМАО) ищут администратора в спа-салон. Зарплата до 300 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте «Авито».
«Администратор в спа-салон. В обязанности входит консультация по услугам, ведение отчетности, соблюдение чистоты нa рабочем месте, ведение графика. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — написано в объявлении.
По словам работодателя, работа вахтовым методом в Нефтеюганске. Сотрудника всему обучат. Работнику предоставляется бесплатное жилье.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!