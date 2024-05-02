02 мая 2024

Жителей ХМАО зовут работать администраторами в спа-салон за 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Салон красоты Spa.Telo.Krasota. Екатеринбург, спа салон
В обязанности входит консультация по услугам спа-салона Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) ищут администратора в спа-салон. Зарплата до 300 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте «Авито».

«Администратор в спа-салон. В обязанности входит консультация по услугам, ведение отчетности, соблюдение чистоты нa рабочем месте, ведение графика. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — написано в объявлении.

По словам работодателя, работа вахтовым методом в Нефтеюганске. Сотрудника всему обучат. Работнику предоставляется бесплатное жилье.

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В Нефтеюганске (ХМАО) ищут администратора в спа-салон. Зарплата до 300 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте «Авито». «Администратор в спа-салон. В обязанности входит консультация по услугам, ведение отчетности, соблюдение чистоты нa рабочем месте, ведение графика. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, работа вахтовым методом в Нефтеюганске. Сотрудника всему обучат. Работнику предоставляется бесплатное жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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