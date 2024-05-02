Жителей ХМАО зовут работать администраторами в спа-салон за 300 тысяч рублей

03 мая 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

В обязанности входит консультация по услугам спа-салона Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) ищут администратора в спа-салон. Зарплата до 300 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте «Авито». «Администратор в спа-салон. В обязанности входит консультация по услугам, ведение отчетности, соблюдение чистоты нa рабочем месте, ведение графика. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, работа вахтовым методом в Нефтеюганске. Сотрудника всему обучат. Работнику предоставляется бесплатное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске (ХМАО) ищут администратора в спа-салон. Зарплата до 300 тысяч рублей. Информация об этом указана на сайте «Авито». «Администратор в спа-салон. В обязанности входит консультация по услугам, ведение отчетности, соблюдение чистоты нa рабочем месте, ведение графика. Зарплата от 100 до 300 тысяч рублей», — написано в объявлении. По словам работодателя, работа вахтовым методом в Нефтеюганске. Сотрудника всему обучат. Работнику предоставляется бесплатное жилье.