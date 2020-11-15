Врачи-геронтологи объяснили тяжесть коронавируса у пожилых людей

Старческая астения и накопившиеся за жизнь заболевания определяют течение коронавируса у пожилых людей. Как рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, риск смерти при COVID-19 связан не столько с фактическим, сколько с биологическим возрастом человека.
«Если у пациента выявлена старческая астения (слабость, снижение двигательной активности, потеря аппетита, склонностью к падениям и так далее — прим.ред.) или другой гериатрический синдром, мы должны учитывать, что в данном случае высок риск тяжелого течения болезни», — рассказала врач «Известиям». Ткачева пояснила, что усугубляет течение коронавируса с людей старше 65 лет сопутствующие заболевания. В пример она привела Италию, где половина умерших от COVID-19 имели сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническую обструктивную болезнь легких и ряд других недугов.
Завлабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Ирина Стражеско добавляет, что «старые» поврежденные клетки, накопившиеся в организме, перестают выполнять свою функцию. Именно они продуцируют вещества, вызывающие развитие состояния хронического вялотекущего воспаления, которое и становится причиной старческой астении. «Хроническое воспаление лежит в основе старческой астении, высокой заболеваемости и смертности у людей старшего возраста», — отмечает гериатр.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при заражении коронавирусом не следует принимать антибиотики, пишет Nation News. Он отметил, что в качестве профилактики в амбулаторных условиях антибиотики и вовсе неприемлемы. Минздрав России ранее изменил правила лечения COVID-19 в домашних условиях, напоминает телеканал 360.
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