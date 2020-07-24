23 июля 2020

Дачную амнистию в России хотят сделать постоянной

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, дача, деревенский дом, деревня симонята
В Госдуме рассмотрят вопрос о продлении «дачной амнистии» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Дачная амнистия» может быть продлена еще на пять лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета по госстроительству Павел Крашенинников и группа сенаторов.

«В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается продлить положения „дачной амнистии“ до 1 марта 2026 года», — пишет телеканал 360. Кроме того, «амнистия» будет расширена — в нее вновь включат дома, построенные на участках для ИЖС и ЛПХ.

«Дачную амнистию» следовало бы вообще сделать бессрочной, так же, как когда-то произошло с системой приватизации квартир, считает эксперт площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Однако некоторые, напротив, считают очередное продление неправильным. По мнению руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, продление позволит регистрировать новое жилье под видом старого с нарушениями. Это, по его словам, противоречит изначальному смыслу «дачной амнистии», поскольку она вводилась как разовая акция для устранения нарушений.

Впервые «дачная амнистия» была объявлена в 2006 году, она давала возможность зарегистрировать дома, построенные на участках для садоводства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства без разрешений на ввод в эксплуатацию. После этого ее действие регулярно продлевалось. За почти 14 лет в рамках программы были оформлены права на 13,5 миллиона домов.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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