У прививок от гриппа обнаружили неожиданное свойство

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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У человека может снизиться риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, если ему была сделана прививка от гриппа. Об этом говорится в сообщении Американской кардиологической службы.

Ученые сделали такой вывод на основе данных более чем 237 тысяч человек. «Риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на американских специалистов.

Также у вакцинированных от гриппа снижался риск смерти от других болезней. Кроме того, у такой категории людей на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.

Ранее сообщалось, что в странах, где уже должна была начаться эпидемия гриппа, ученые и медики практически перестали выявлять это заболевание из-за коронавируса. Тем временем в России разрабатывается вакцина от COVID-19 и гриппа, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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