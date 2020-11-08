Пандемия коронавируса отразилась на заболеваемости гриппом

Маски и вакцина фактически исключили заболеваемость гриппом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В странах, где уже должна была начаться эпидемия гриппа, ученые и медики практически перестали выявлять это заболевание из-за коронавируса. Они отмечают, что меньше десятой доли процента протестированных на COVID были носителями вируса гриппа.

Доцент кафедр биофизики и физики живых систем МФТИ Олег Батищев в разговоре с «Известиями» напомнил, что грипп, как и коронавирус, относится к респираторным вирусам. «Меры, принимаемые для борьбы с COVID-19 — масочный режим, социальное дистанцирование, отмена массовых мероприятий и т. п. — очевидным образом сказались и на снижении числа случаев инфицирования гриппом», — пояснил специалист. Батищев также напомнил, что опасность тяжелого течения коронавируса при заболевании гриппом, вынудила многих россиян поставить прививку.

Эксперты Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний (США) опубликовали исследование, в котором рассказали, что проанализировали данные примерно из 300 клинических лабораторий США. Образцы показали, что в 98% случаев. когда тест на коронавирус был положительным, грипп выявить в этих образцах уже не могли. Они выдвинули теорию, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет иметь преимущество, что приведет к вытеснению другого.

Ранее вирусолог академик РАН Виталий Зверев предупредил, что некоторые осложнения и смерти во время коронавируса могли быть вызваны одновременным заражением гриппом и COVID-19. При этом он отметил, что вспышки гриппа в 2020—2021 году не будут такими серьезными, как раньше. Он связывает это с закрытием границ и соблюдением санитарных требований. В этом году от гриппа в стране привили более 43,8 миллиона человек, передает телеканал 360.