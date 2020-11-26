На Челябинскую область надвигаются морозы и снег

Синоптики обещают до 22 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей Челябинской области ожидают морозные и снежные выходные. Температура воздуха в низинах достигнет 22 градусов ниже нуля. Об этом сообщают синоптики сайта «Челпогода».

«28 и 29 ноября в области ожидаются морозные ночи. В низинах температура воздуха снизится до 22 градусов ниже нуля. Днем ожидается около 6-11 градусов мороза, небольшой снег», — уточнили синоптики сайта «Гисметео». В Челябинске облачная погода с прояснениями, небольшой снег.

Днем в Челябинске в субботу 6-8 градусов мороза, в воскресенье 7-9 ниже нуля. Ночью до 17 градусов ниже нуля. Ветер слабый, до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление продолжит подниматься и к 29 ноября достигнет 766 мм ртутного столба. Это может быть причиной недомоганий у метеочувствительных людей.