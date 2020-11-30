Лайнеры авиакомпании «Уральские авиалинии» месяц не смогут вылетать в Китай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор встретился с парламентариями — возможно продление учебного года — отменены рейсы в Китай — суд вынес решение по конфликту в сквере Екатеринбурга — в колонии произошла чрезвычайная ситуация — скончался известный врач. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 1 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава области встретился с депутатами Госдумы

Губернатор Евгений Куйвашев 30 ноября обсудил со свердловскими депутатами фракции ЕР Госдумы предстоящие выборы. В частности, это было промежуточное подведение итогов за 2020 год.

Учебный год может быть продлен

В Екатеринбурге планируют продлить учебный год до 12 июня 2021 года. По словам инсайдера, такое решение может быть принято, так как школьники не успеют пройти всю программу.

Китай отменил рейсы из Екатеринбурга

Китайские власти на месяц приостановили полеты авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Сиань из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

Суд вынес решение по резонансному делу

Житель Екатеринбурга Максим Шибанов должен будет заплатить штраф в 35 тысяч рублей за конфликт с православным журналистом Максимом Румянцевым. Такое решение вынес 30 ноября Верх-Исетский районный суд.

В екатеринбургской колонии скончались двое заключенных

В ИК № 10 Екатеринбурга 28 и 30 ноября умерли заключенные. По предварительным причинам, один скончался от сердечного приступа, второй покончил с собой.

В то же время в колонии нечем лечить заболевших заключенных — их просто отправляют на постельный режим.

Также из-за экономической ситуации власти рассматривают закрытие трех колоний в области — в поселках Азанка, Гари и городе Ивделе.

Скончался известный врач

В Екатеринбурге 30 ноября на 61-м году жизни скончался заместитель руководителя «Новой больницы» Игорь Шифрин. Об этом URA.RU сообщили в медучреждении.