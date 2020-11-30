В Тюменской области объяснили, чего ждут от визита Путина

Президент России Владимир Путин планирует приехать в Тобольск первого декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU

После визита президента России Владимира Путина в Тобольск там ждут самой масштабной реконструкции памятников архитектуры за всю историю города. Такое мнение выразил тюменский политолог Андрей Шуклин. По его словам, Тобольск имеет огромный туристический потенциал, но для того, чтобы его раскрыть в полной мере, необходимо соответствующее финансирование. Поэтому местные жители рассчитывают на помощь главы государства.

«Как правило, в городах, где бывает Путин, после его визитов жизнь в какой-то мере меняется. Появляются какие-то проекты, начинаются реконструкционные работы. Местные власти в любом случае на это рассчитывают. Я думаю, что Тобольск не станет исключением, и Владимир Владимирович оценит местные красоты, памятники архитектуры и богатую историю города», — заявил Шуклин в беседе с агентством.

Он уверен, что визит Путина так или иначе благоприятно скажется на развитии города. В том числе, за счет реконструкции памятников архитектурного значения, оплаченных средствами из федерального бюджета.

Ранее агентство писало о том, что президент России Владимир Путин первого декабря посетит с рабочим визитом Тобольск. Там он планирует провести совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли, открыть новое производство и встретиться с губернатором Александром Моором.

Путин уже дважды бывал в Тобольске: в 2003 и 2011 году. Во время последнего визита он дал поручение рассмотреть возможность строительства аэропорта в городе с участием частных инвестиций. В компании «Сибур» идею президента поддержали. Официальное открытие аэропорта запланировано на следующий год. Фактически — он уже может принимать самолеты.