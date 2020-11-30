Свердловчане надеются, что пережили пик коронавируса

Медики по-прежнему работают в режиме повышенной готовности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области четвертый день снижается количество новых случаев COVID-19. 1 декабря, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, выявлено 367 заболевших. Максимальное количество было зафиксировано 27 ноября (399 случаев). Появилась надежда, что пик заболеваемости пройден и не повторится, как это было летом 2020 года.

«Состояние 582 госпитализированных оценивается как тяжелое, 322 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 226 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 108, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 784», — уточнили в штабе.

За сутки зарегистрировано десять случаев смерти больных COVID-19. С начала эпидемии умерло 1 037 свердловчан. Выписано 370 человек. Общее число выздоровевших — 38 914 жителей области. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 46 693.

Число заболевших начало снижаться Фото: coronavirus-monitor.ru

Летом максимального значения число заболевших свердловчан достигло 3 июня (357 случаев). Однако после снижения показатель вновь вырос до 349 случаев 17 июля.