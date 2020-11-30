Мэры ХМАО перекроили рабочие графики из-за решения губернатора

Губернатор решила узнать, как муниципалитеты готовятся к праздникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все югорские мэры в ближайшее время отчитаются перед главой региона Натальей Комаровой о том, как муниципалитеты проведут День рождения ХМАО и Новый год. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В течение двух дней, 1—2 декабря, в формате видеоконференцсвязи губернатор Югры проведет встречи с главами муниципалитетов. В повестке встреч — организация праздничных мероприятий, посвященных Дню образования ХМАО, событий в период новогодних каникул», — сообщили в депсвязей.

Состояться эти встречи должны были позже, но в последний момент график изменился. В рамках сеанса ВКС предстоит обсудить обеспечение мер безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологических, в период проведения праздничных мероприятий. Также обсуждение затронет тему организации работы торгово-развлекательных центров в праздничные дни.

Первым мэром, с которым в формате видеосвязи встретится Комарова, станет глава Белоярского района Сергей Маненков. Он в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что сеанс связи назначен на 18:00. «По всей видимости, разговор зайдет о том, как мы готовимся к проведению праздника. Расскажу, как муниципалитет будет проводить все мероприятия в онлайн-режиме, в том числе мэрскую елку. Подарки для детей мы уже закупили, раздадим. Запишу поздравление с Новым годом для детей, покажем в школах», — добавил Маненков.

Это не первая встреча губернатора с мэрами, даты которой перенесли в последний момент. Ранее URA.RU писало, что в начала октября мэрам также пришлось перекраивать рабочие графики, чтобы отчитаться о проделанной за год работе.