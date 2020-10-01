Мэрам ХМАО пришлось менять рабочие графики из-за идеи губернатора

Мэров экстренно вызвали к губернатору держать отчет о работе Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Все югорские мэры в ближайшее время отчитаются перед главой региона Наталье Комаровой о проделанной работе. Причем узнали они об этом только накануне, а некоторым даже пришлось корректировать рабочие графики, чтобы успеть составить отчеты к сегодняшней встрече.

«Вчера вечером узнал, что нужно будет Наталье Владимировне (Комаровой — ред.) рассказать о ситуации в муниципалитете, доложить о проблемах, путях их решения. Было неожиданно, конечно, но это рабочий процесс, не проблема», — рассказал один из градоначальников.

В формате видеоконференции губернатор Комарова встретилась с главой Нягани, Югорска и Радужного. Анонсировала она эти встречи, как подготовку к отчетам за год перед жителями муниципалитета. Для нее же эти встречи тоже подготовительные, но уже для отчета перед жителями всего региона, который пройдет в конце ноября. «Прошу вас прокомментировать все итоги (работы — ред.) максимально глубоко, чтобы мы понимали состояние дел и возможности по дальнейшим шагам для улучшения качества жизни людей», — обратилась глава региона к мэрам.

По словам главы Радужного Натальи Гулиной, для нее новость о предстоящей встрече хоть и была неожиданной, но не создала проблем. «У меня в любое время спроси, как дела в городе, я расскажу, это моя ежедневная работа. Я каждый микрорайон знаю, во все ситуации погружена», — рассказала Гулина в разговоре с журналистом URA.RU.

Ранее URA.RU писало о другом эксперименте губернатора. В марте она, неожиданно для чиновников, принимала отчеты о проделанной в городах работе, но общалась не как обычно — только с мэрами, но и с председателями дум.