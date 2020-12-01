01 декабря 2020

Почему больные COVID екатеринбуржцы не могут вызвать медиков. Объяснение главврача

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Клипарт 7. Нижневартовск, телефон, общение, разговор, звонок
Свердловчане жалуются, что не могут дозвониться до больниц Фото: Александр Елизаров © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Руководитель екатеринбургского COVID-госпиталя объяснил, почему горожане не могут дозвониться до поликлиник. По словам главного врача екатеринбургской ЦГКБ №24 Алексея Малинкина, сотрудников call-центров тоже выкосил коронавирус.

«Мы его во время пандемии даже доукомплектовали — с апреля там работало 8 человек. Одномоментно 6 человек заболели, а на самом пике пандемии вообще один сотрудник остался», — рассказал Алексей Малинкин. По словам главврача, проблему решили, опубликовав на сайте больницы телефоны каждой поликлиники. Кроме того, на помощь пришли студенты медики, которые подменили заболевших сотрудников call-центра. Алексей Малинкин выразил надежду, что сверхнагрузку с больничных телефонных служб снимет единый call-центр «122», который на днях начнет работать на базе Ростелекома.

Ранее екатеринбуржцы, заболевшие коронавирусом или находившиеся в контакте с больным, неоднократно жаловались, что не могут дозвониться до больницы, чтобы вызвать врача на дом. Сами же они не могли отправиться в медицинское учреждение, поскольку имели предписание Роспотребнадзора о самоизоляции по месту жительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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