Свердловчане жалуются, что не могут дозвониться до больниц Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Руководитель екатеринбургского COVID-госпиталя объяснил, почему горожане не могут дозвониться до поликлиник. По словам главного врача екатеринбургской ЦГКБ №24 Алексея Малинкина, сотрудников call-центров тоже выкосил коронавирус.

«Мы его во время пандемии даже доукомплектовали — с апреля там работало 8 человек. Одномоментно 6 человек заболели, а на самом пике пандемии вообще один сотрудник остался», — рассказал Алексей Малинкин. По словам главврача, проблему решили, опубликовав на сайте больницы телефоны каждой поликлиники. Кроме того, на помощь пришли студенты медики, которые подменили заболевших сотрудников call-центра. Алексей Малинкин выразил надежду, что сверхнагрузку с больничных телефонных служб снимет единый call-центр «122», который на днях начнет работать на базе Ростелекома.

Ранее екатеринбуржцы, заболевшие коронавирусом или находившиеся в контакте с больным, неоднократно жаловались, что не могут дозвониться до больницы, чтобы вызвать врача на дом. Сами же они не могли отправиться в медицинское учреждение, поскольку имели предписание Роспотребнадзора о самоизоляции по месту жительства.