Путина включили в отдельный список главных людей 2020 года

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимира Путина включили в список главных людей 2020 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Bloomberg решил включить президента России Владимира Путина в список влиятельных людей, которые «предсказуемо достойных внимания». Помимо российского лидера, в нем оказались другие мировые лидеры, спортсмены и бизнесмены.

«Включение определенных имен в Bloomberg-50 никого не удивит, поэтому мы составили для людей, наиболее предсказуемо достойных внимания, их собственный список», — приводит РИА «Новости» сообщение агентства. Также в этом списке оказались президент США Дональд Трамп и его оппонент на выборах Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Бразилии Жаир Болсонару, канцлер ФРГ Ангела Меркель, главы КНР и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, а также премьер Индии Нарендра Моди.

В отдельном от мировых лидеров списке оказались руководители Alphabet Сергей Брин и Ларри Пейдж, генеральный директор Amazon Джефф Безос, глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, гендиректор Apple Тим Кук, Илон Маск — глава Tesla и SpaceX и основатель Facebook Марк Цукерберг. Там же оказались генпрокурор США Уильям Барр, баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси, а также лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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