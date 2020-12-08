Губернатор ХМАО сделала заявление о коронавирусных ограничениях

Наталья Комарова считает ограничения «жесткими» Фото: Центр социальных медиа Югры

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова считает «жестким» пакет коронавирусных ограничений, которые приняты в регионе, и не видит причин для его усиления. Об этом губернатор округа рассказала во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«У нас не закрывался и не прерывался период повышенной готовности. Ограничения достаточно жесткие, но мы будем надеяться, что этих мер будет достаточно, на этот период. Очень хотелось бы, чтобы нам не понадобились новые ограничения, а наступило время, когда мы могли бы отказаться от части из них», — говорит Комарова.

Губернатор округа напомнила, о каких ограничениях идет речь: обязательный масочный режим; дети до 14 лет не могут находиться без сопровождения взрослых в местах массового скопления людей; ограничения по проведению ремонтных работ; запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00; запрет на проведение новогодних культурно-развлекательных мероприятий и работу аниматоров в закрытых помещениях.

Ранее URA.RU публиковало полный список и короновирусных ограничений. Что запрещено и разрешено в ХМАО.