Заболевших за сутки все меньше, а умерших все больше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 10 декабря — 375-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 275-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 29 352, выздоровели 18 581 и скончались 995 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 2 541 199 (+26 190) случаев заражения. Вылечились 1 007 792 (+26 266) пациентов — 78% от заболевших. Умерли 44 718 (+559) человек —1,7% от заразившихся.

Заболеваемость коронавирусом в регионе стабилизируется

По данным на 9 декабря в регионе произошло 299 новых заражений за сутки. Накануне заболел 301 человек, днем ранее 300. Суточная заболеваемость, обозначившаяся с конца прошлой недели, снижается на фоне роста смертности — она составила рекордные 14 случаев в сутки. Самому младшему из них было 52 года, самому старшему — 86 лет.

94-летняя звезда Instagram из Магнитогорска в реанимации

Известная бабушка-блогер в Instagram из Магнитогорска, 94-летняя Раиса Гладских попала в реанимацию ковидного госпиталя. Это уже третья ее госпитализация с COVID. Сначала ее положили в больницу с 36% поражения легких, потом выписали — и вновь привезли уже 65%-м поражением. После очередного возвращения бабушка провела дома три дня, прежде чем состояние вновь ухудшилось: сейчас КТ показывает, что легкие поражены уже на 80%. Жительница Магнитогорска приобрела массу поклонников, заведя аккаунт в Instagram в 2016 году в 90 лет. Вести свою страницу ей помогли внучки. Сейчас у бабушки Раисы более 14 тысяч подписчиков.

Экс-замглавы Челябинска вышел из колонии и заболел COVID

Бывший вице-мэр Челябинска и экс-гендиректор строительной компании «Гринфлайт» Сергей Мануйлов, досрочно освободившись из колонии, заболел коронавирусом. «13 ноября суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении. Через две недели Мануйлов покинул колонию, а сейчас лежит с коронавирусом. Все думают, где он заразился — за решеткой или уже на свободе», — рассказал URA.RU собеседник. В 2018 году Мануйлова приговорили к 2,5 года лишения свободы. Компания «Гринфлайт» возводила в Челябинске микрорайон «Академ Риверсайд», где весной 2016 года полностью остановилось строительство, без квартир остались 4,5 тысячи дольщиков. В этот момент «Гринфлайт» возглавлял Мануйлов, до 2013 года работавший замглавы администрации Челябинска.

В Магнитогорске из-за коронавируса закрыли популярный ресторан

В Магнитогорске из-за многочисленных нарушений в период пандемии коронавируса закрыли популярный ресторан Voodoo Bar, владельцу выписали штраф. Проверка этого и многих других ресторанов Магнитогорска прошла в конце ноября. На ресторан Voodoo-Bar был составлен протокол, в отношении должностных лиц Abu-Dhabi Club и El Papa Chapa возбуждены административные расследования по факту нарушения запрета на курение кальянов. Ранее в Челябинске за многочисленные нарушения был закрыт известный ресторан «Птичка». Также грозит остановка работы ночному клубу Gatsby, который нарушил коронавирусный запрет губернатора Алексея Текслера на проведение вечеринок.