12 декабря 2020

Конкуренты AirPods Max стоят от 30 до 160 тысяч рублей. Что выбрать любителям хорошего звука

© Служба новостей «URA.RU»
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Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, очередь за айфонами, фирменный магазин, тверская27
Россияне предзаказали все AirPods Max еще до начала продаж (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Несколько дней назад компания Apple представила накладные беспроводные наушники AirPods Max за 62 990 рублей. Всю партию новинок разобрали еще до начала продаж, желающим оформить заказ придется ждать несколько месяцев. URA.RU решило оценить, какие наушники предлагаются россиянам в этом ценовом сегменте и показать несколько альтернативных вариантов читателям, которые не хотели бы ждать так долго.

В официальном реселлере Apple, сети магазинов re:Store среди наушников стоимостью выше 45 тысяч рублей предлагаются к покупке Bang&Olufsen BeoPlay H9 за 45 990 рублей. Кроме того, есть вариант от Sennheiser — модель HD 820 за 159 990 рублей.

Фото: скрин с сайта re:Store

Сеть магазинов электроники «М.Видео» не предлагает потенциальным покупателям накладные наушники дороже 46 тысяч рублей. На сайте указаны модели Bang & Olufsen Beoplay H8i за 36 990 и Bang & Olufsen Beoplay H9 третьего поколения за 46 290 рублей.

Фото: скрин с сайта «М.Видео»

DNS предлагает россиянам несколько вариантов накладных наушников стоимостью до 40 тысяч рублей. Среди них Shure SRH1840 за 39 999 рублей, Sennheiser HD 660 S за 33 999 рублей и Bose Noise Cancelling Headphones 700 за 32 999 рублей.

Фото: скрин с сайта DNS

В сети «Связной» новые наушники Apple самые дорогие из всего ассортимента. Следующими за ними идут Sennheiser Momentum Wireless за 29 490 рублей и множество вариантов в районе 20 тысяч рублей от Beats (принадлежит Apple), Asus и других производителей.

Фото: скрин с сайта «Связной»

Осенью Apple также представила много новинок. В частности, в октябре компания презентовала линейку новых iPhone, напоминает телеканал 360. Позднее стало известно об огромном спросе на новые смартфоны, с которым компания пока не справляется в полной мере.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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