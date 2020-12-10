Россияне в кризис раскупили наушники от Apple за 63 тысячи рублей

Россияне раскупили наушники AirPods Max компании Apple, которые стоят почти 63 тысячи рублей. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте компании.
«Возможность отправки: [через] 12—14 недель», — говорится на сайте в разделе заказа девайса. Из-за того, что партия наушников раскуплена, россияне смогут получить их только к середине марта 2021 года.
Такая же ситуация наблюдается и в США. Там данная модель гарнитуры сможет дойти до пользователей не раньше 8 марта следующего года. Презентация наушников состоялась 8 декабря, а уже через 2 дня всю партию раскупили.
В России девайс оказался популярен, несмотря на кризис. Экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, что россиянам не хватает денег на текущие расходы.
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