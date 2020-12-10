Россияне в кризис раскупили наушники от Apple за 63 тысячи рублей

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На официальном сайте Apple говорится, что россияне смогут получить AirPods Max не раньше марта 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне раскупили наушники AirPods Max компании Apple, которые стоят почти 63 тысячи рублей. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте компании.

«Возможность отправки: [через] 12—14 недель», — говорится на сайте в разделе заказа девайса. Из-за того, что партия наушников раскуплена, россияне смогут получить их только к середине марта 2021 года.

Такая же ситуация наблюдается и в США. Там данная модель гарнитуры сможет дойти до пользователей не раньше 8 марта следующего года. Презентация наушников состоялась 8 декабря, а уже через 2 дня всю партию раскупили.

В России девайс оказался популярен, несмотря на кризис. Экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой рассказал, что россиянам не хватает денег на текущие расходы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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