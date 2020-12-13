Свердловский росздрав проверяет больницы после гибели пациентов

В реанимации скончалось 14 человек за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проводит мониторинг медучреждений области, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте ведомства после новости URA.RU о 14 умерших пациентов в больнице Каменска-Уральского.

«В ходе своей деятельности Территориальным органом Росздравнадзора по Свердловской области проводится мониторинг деятельности медицинских организаций. На основании обращений граждан и иных полученных сведений о нарушениях при организации и оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 2020 выдано 18 предостережений, направленных на устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан», — говорится в сообщении ведомства. В каких медицинских учреждениях были выявлены нарушения, оперативно уточнить не удалось. Корреспонденту URA.RU предложили позвонить позже.

Ранее URA.RU сообщало, что в реанимации горбольницы Каменска-Уральского Свердловской области за сутки 10 декабря умерло 14 человек. В распоряжении URA.RU имеется данные погибших — все они старше 50 лет.