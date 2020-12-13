Блогер из Тюмени поделилась секретом миллионных просмотров

Чтобы стать популярной в TikTok, девушка выкладывает видео с зимними развлечениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский блогер @taha_bakery открыла секрет миллионных просмотров в TikTok. Об этом девушка рассказала на странице своего аккаунта. Получить популярность ей помогло видео о катании с горки.

«В том году с таким видео я набрала два миллиона просмотров. Побьем рекорд в этом году?», — так блогер @taha_bakery подписала свой ролик в TikTok. Поставить новый рекорд девушке удалось: на момент публикации ее видео посмотрели 4,2 миллиона человек.

При этом подписчиков у тюменки в разы меньше — 54,5 тысячи. Набрать такую популярность ее ролик смог, попав в рекомендации сервиса. TikTok решил, что контент с зимними развлечениями может быть интересен многим пользователям. Трюк сработал два года подряд.

Видео набрало 10 тысяч комментариев. Многие из них о том, что в Тюмени отличные горки. «Где это?! Это же краш-горка!», «Я очень хочу на такие горки, но в Москве таких вроде нет», «Очень классно, я бы прокатилась», «Это Тюмень? Надо бы сходить», — такие комментарии оставляют пользователи TikTok под видео с катанием. Сама девушка пояснила, что съемка велась на базе отдыха «Боровое».

Ранее URA.RU писало, что исполнитель из Тюмени Niletto запустил новый челлендж в TikTok. Так он решил прорекламировать выход своего нового трека.