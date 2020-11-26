Niletto запустил челлендж в TikTok в поддержку нового трека

Niletto готовится выпустить трек Hello Фото: Instagram Niletto

Тюменский рэпер Niletto (Данил Прытков) запустил в TikTok челлендж в поддержку предстоящего трека «Hello». Об этом он сообщил в Instagram.

«Осталось около недели до премьеры трека „Hello“. Хочу вместе с тобой попробовать залипной челлендж. Мы загрузили отрывок песни в TikTok. Попробуй повторить», — говорится в подписи в посту. Также Nilleto опубликовал видео, на котором медленно поворачивается вокруг себя, стоя на одном месте, под отрывок из нового трека.

В сторис рэпер оставил ссылку на свое видео в TikTok и отрывок песни. Пока что в соцсети набралось 17 роликов с созданным Niletto челленджем.

Ранее журналисты узнали, сколько известные рэперы берут за свои выступления, передает «Ридус». Так, за приезд Niletto нужно заплатить полтора миллиона рублей.