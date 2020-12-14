Челябинцы записали видеообращение президенту США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Инициативная группа челябинцев записала видеообращение к президенту США Джозефу Байдну с просьбой улучшить экологию региона. Ролик начал распространяться 15 декабря по соцсетям, передает корреспондент URA.RU.

«У нас отнимают право дышать чистым воздухом. Мы с вами живем на разных концах земли, но на одной планете. Давайте вместе решать общие проблемы экологии. Мы понимаем, что это не юрисдикция США, но чем черт не шутит. Когда нет выхода, цепляешься за любую соломинку. Если хоть какая-то реакция последует, мы будем этому рады», — озвучили свою просьбу челябинцы.

В областном минэкологии в разговоре с URA.RU отметили, что решение экологических вопросов является одним из приоритетных у областных властей. «Губернатор Алексей Текслер принял экологический стандарт в регионе. В рамках этого подписан ряд соглашений с крупными промышленными предприятиями региона, направленных на снижение выбросов и улучшение экологии. Кроме того, разрабатывается программа сохранения и восстановления бора»», — заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков.