В социальных сетях шутят, смеются и спорят насчет теорий заговоров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на информацию о появлении в мире нового штамма коронавируса. Однако некоторые соотечественники продолжают верить в то, что вирус — это всемирный заговор.

В середине декабря Всемирная организация здравоохранения обнаружила в Великобритании новую мутацию COVID-19. Сообщается, что летальность от нее пока не подтверждена. Но несмотря на это, более 20 стран, в том числе Евросоюза, уже закрыли границы с Англией, передает Ytro.ru . В Европе началась паника, а власти самой Англии, вероятно, ужесточат карантинные меры. Об этом информируют Дни.ру.

В России к этой новости отнеслись скептически. Некоторые даже с юмором. Так, Ikran Matko спрашивает у участников группы, нужно ли теперь надевать 2 маски.

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

С ним согласен и Виктор Боличенко. Он сообщил, что будет скучать по временам, когда выход на улицу сопровождался надеванием только одной маски.

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Другая часть пользователей восприняла происходящее как старую игру Plague.inc, смысл которой — как можно быстрее заразить всю планету вирусом. Комментаторы спрашивают, поддерживает ли старая версия иммунитета новый вирус или придется обновлять прошивку. Другие с нетерпением ждут появления зомби на улицах.

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Некоторые россияне ассоциируют новый штамм коронавируса не с играми на компьютере, а с появлением нового Iphone 12 Pro. Есть также прогноз, что в 2021 году выйдет новая версия COVID-19, при этом вакцины в комплекте не будет

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Среди комментаторов нашлись и те, кто до сих пор верит в теорию заговора. Однако встречают жесткое сопротивление других читателей.

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Скриншот из группы «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте»

Издание URA.RU поговорило с известными врачами и выяснило, что необходимо несколько месяцев для сравнения коронавирусных случаев заражения с новой мутацией. Однако уже сейчас может появиться мутация COVID-19, которая невосприимчива к вакцине.