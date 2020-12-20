20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

В Челябинске осужден вахтер больницы, насмерть забивший пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Осужденного ждут в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Восемь лет в колонии строгого режима придется провести сотруднику Челябинской областной наркологической больницы, который насмерть забил пациента. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Как выяснилось, осужденный ранее занимался наркоторговлей и был наркоманом.

«В ноябре 2019 года подсудимый, помогая санитару зафиксировать больного, нанес пациенту несколько ударов. От его действий в результате тупой травмы грудной клетки и живота наступила смерть пациента учреждения», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. Сам 37-летний челябинец вину не признал и доказывал, что бил погибшего только по плечам.

В ходе следствия выяснилось, что сотрудник больницы ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более того, на работу в учреждение он был принят после того, как сам лечился там от наркозависимости.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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