В Челябинске осужден вахтер больницы, насмерть забивший пациента

Осужденного ждут в колонии строгого режима Фото: Анна Майорова © URA.RU

Восемь лет в колонии строгого режима придется провести сотруднику Челябинской областной наркологической больницы, который насмерть забил пациента. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Как выяснилось, осужденный ранее занимался наркоторговлей и был наркоманом.

«В ноябре 2019 года подсудимый, помогая санитару зафиксировать больного, нанес пациенту несколько ударов. От его действий в результате тупой травмы грудной клетки и живота наступила смерть пациента учреждения», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. Сам 37-летний челябинец вину не признал и доказывал, что бил погибшего только по плечам.

В ходе следствия выяснилось, что сотрудник больницы ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Более того, на работу в учреждение он был принят после того, как сам лечился там от наркозависимости.