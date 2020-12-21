Путин назвал главные задачи для ядерных сил России

Путин поручил сосредоточиться на поддержание высокой боеготовности ядерных сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны в следующем году увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88%. Глава государства сравнил скорость изменения в вооруженных силах с «Формулой-1».

«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не „Формула-1“ — скорости изменений космические», — заявил Путин на заседании коллегии оборонного ведомства, передает ТАСС. По мнению Путина, стоит остановиться хотя бы на секунду, и Россия сразу начнет отставать.

По словам президента, в 2021 году по силам ядерного сдерживания Россия должна достигнуть уровня современности в 88,3%, а в 2024 году по силам общего назначения выйти на уровень 76%. Это позволит обеспечить безопасность государства.