Путин назвал главные задачи для ядерных сил России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Путин поручил сосредоточиться на поддержание высокой боеготовности ядерных сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны в следующем году увеличить долю современного оружия в силах ядерного сдерживания до 88%. Глава государства сравнил скорость изменения в вооруженных силах с «Формулой-1».

«Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменений во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока, это даже не „Формула-1“ — скорости изменений космические», — заявил Путин на заседании коллегии оборонного ведомства, передает ТАСС. По мнению Путина, стоит остановиться хотя бы на секунду, и Россия сразу начнет отставать.

По словам президента, в 2021 году по силам ядерного сдерживания Россия должна достигнуть уровня современности в 88,3%, а в 2024 году по силам общего назначения выйти на уровень 76%. Это позволит обеспечить безопасность государства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...