Журналисты раскрыли нестыковки в расследовании Навального

Константин Придыбайло считает, что звонок Алексея Навального был постановочным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

На видео, где блогер Алексей Навальный звонит человеку, якобы пытавшемуся убить его, не соотносится время на часах. Об этом рассказал журналист Максим Кононенко.

«Звонок происходит якобы в 7:27 по Москве — так говорит сам Навальный. Но тогда как может быть на настенных часах 4:10?» — написал Кононенко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что блогер мог сообщить время по часовому поясу Берлине, где он находится по заявлениям самого Навального. Но даже в этом случае время на часах не соотносится со словами блогера, отметил журналист.

Журналист Константин Придыбайло в своем telegram-канале написал, что в ролике со звонком Навального часы появляются лишь в одном из кадров. «Не думаю, что в дорогом немецком апарт-отеле будут нерабочие часы», — поделился журналист.

Придыбайло подчеркнул, что освещение за окнами также не соответствует времени, оглашенному Навальным. Основываясь на это, журналист сделал вывод, что звонок Навального был постановочным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что у Навального есть мании величия и преследования, передает «Национальная служба новостей». Такое заявление представитель Кремля сделал после публикации звонка Навального, в котором блогер пытался доказать, что его отравили 20 августа во время перелета из Томска в Москву.