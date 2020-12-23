Журналисты раскрыли нестыковки в расследовании Навального

На видео, где блогер Алексей Навальный звонит человеку, якобы пытавшемуся убить его, не соотносится время на часах. Об этом рассказал журналист Максим Кононенко.
«Звонок происходит якобы в 7:27 по Москве — так говорит сам Навальный. Но тогда как может быть на настенных часах 4:10?» — написал Кононенко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что блогер мог сообщить время по часовому поясу Берлине, где он находится по заявлениям самого Навального. Но даже в этом случае время на часах не соотносится со словами блогера, отметил журналист.
Журналист Константин Придыбайло в своем telegram-канале написал, что в ролике со звонком Навального часы появляются лишь в одном из кадров. «Не думаю, что в дорогом немецком апарт-отеле будут нерабочие часы», — поделился журналист.
Придыбайло подчеркнул, что освещение за окнами также не соответствует времени, оглашенному Навальным. Основываясь на это, журналист сделал вывод, что звонок Навального был постановочным.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что у Навального есть мании величия и преследования, передает «Национальная служба новостей». Такое заявление представитель Кремля сделал после публикации звонка Навального, в котором блогер пытался доказать, что его отравили 20 августа во время перелета из Томска в Москву.
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