23 декабря 2020
22 декабря 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 24 декабря. Текслер выступил на заседании Госсовета, экс-мэр Тефтелев проиграл суд

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Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев проиграл апелляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России потребовал доклада о свалке — конгресс-холл станет концертным залом — телеканал олигарха вышел на новый уровень — в правительстве Челябинска состоится новое назначение — Тефтелев проиграл апелляцию в суде. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Путин поинтересовался у Текслера судьбой самой большой свалки в Европе

Губернатор решил судьбу важного объекта

  • Конгресс-холл, который строили в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС на берегу реки Миасс, станет культурным местом города — там будет концертный зал и Дворец бракосочетаний. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Телеканал олигарха выиграл конкурс на право вещания

  • Телеканал Ural1, который контролируется миллиардером Александром Аристовым, получил право вещания на 22-й кнопке кабельных сетей Челябинска. Эту информацию подтвердила URA.RU директор телеканала Наталья Игнатович.

В правительстве Челябинска готовится новое назначение

  • Управление по стратегическому планированию, экономике и инвестициям администрации Челябинска возглавит Ольга Косикова. Сразу после новогодних каникул глава города Наталья Котова подпишет соответствующий документ.

Экс-мэру Челябинска не удалось смягчить приговор

  • Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев проиграл дело в суде, где пытался смягчить приговор, вынесенный ему за коррупцию. Челябинский областной суд 23 декабря оставил в силе прежнее решение.

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