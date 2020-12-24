В Екатеринбурге пенсионера лишают квартиры из-за долгов сына

Отец может остаться без квартиры из-за долгов сына (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге появилась новая схема по отъему жилья у горожан. Одна из предполагаемых жертв — пенсионер Вадим Шестаков, который из-за долгов умершего сына попал в денежную кабалу. О ситуации URA.RU рассказал сам Шестаков.

Средний сын Вадима Шестакова умер в марте. У него остались долги. «В сентябре нотариус предупредила, что при вступлении в наследство на долю в квартире долги тоже переходят ко мне. Выдала мне документ о наследстве», — рассказал Вадим Шестаков. А на следующий день нотариус снова вызвала пенсионера и порвала бумагу о наследовании, сообщив, что доля сына в трехкомнатной квартире арестована по решению суда.

По словам Шестакова, сын в 2019 году взял в долг 310 тысяч рублей у некоего Антона Манухина на несколько месяцев. В феврале прошлого года по делу рассмотрели иск. «По решению Кировского суда взыскан основной долг [в 310 тысяч], неустойка — 162 тысячи, ежедневный процент в 0,6. Чтобы расплатиться с долгом, взыскатель предложил продать треть доли в квартире», — пояснил пенсионер. О решении суда ему стало известно при вступлении в наследство. Взыскателем оказался не Манухин, а предприниматель Евгений Суходоев со своим представителем Рустамом Танкиевым. Сейчас, по словам Вадима Шестакова, долг составляет 1,8 млн руб.

«Я дал деньги в долг и ни рубля не получил обратно. За два года не было ни одного платежа. Мне теперь простить его [Шестакова], что ли, из-за того, что он пенсионер?» — заявил URA.RU Антон Манухин. Каким образом Суходоев оказался взыскателем долга, Манухин рассказывать не стал, пояснив лишь, что работает с ним в одной компании. Контакты Суходоева он сообщать отказался.

По данным системы ГАС «Правосудие», Евгений Суходоев значится истцом в нескольких судах Екатеринбурга. Рассмотренные дела разных лет связаны с притязаниями взыскателя на жилплощадь. Человека с данными Евгения Суходоева в августе 2015 года судили за организацию и участие в организованном преступном сообществе (ч.1, 2 ст. 210 УК) и групповое мошенничество, связанное с жильем.