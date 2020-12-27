В Перми продлили коронавирусные ограничения на период новогодних праздников Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 декабря, — 387-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 303-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России выявлено 3 050 248 (+28 284 за сутки) заболевших коронавирусом. В Пермском крае число заболевших достигло 29 311 (+333 за сутки). Выздоровели 23 501 (+208) человек, умерли — 1796 (+25 за сутки).

Коронавирус замедлил свое распространение. Коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы (до 0,99). Это означает, что за минувшие четыре дня коронавирусом заразилось меньше людей, чем за предшествующие четыре дня. Сейчас в больницах региона находится 1757 человек, из них 99 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус выявлен в 31 муниципалитете Пермского края. Больше всего заразившихся проживает в Перми — 161 человек . В Березовке за минувшие сутки подтверждено 26 случаев заболевания COVID-19, в Чайковском — 24, в Большой Соснове — 16, Кизеле — 14, Губахе 13. От четырех до восьми случаев заражения за сутки выявлено в Соликамске, Суксуне, Пермском районе, Кунгуре, Кунгурском районе, Краснокамске, Октябрьском, Гайнах, Добрянке и Чусовом.

Карантин в Пермском крае продлен до 24 января. Режим самоизоляции должны соблюдать пермяки старше 65 лет. Также до 24 января продлен запрет на работу ночных клубов, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений, работу общепита в ночные часы. Исключение сделано лишь для заведений общепита, расположенных в аэровокзальном комплексе Перми, — они смогут работать и в ночное время.

Для пермских школьников отменяют дистанционное обучение. С 11 января 2021 ученики пяти городов края, где был введен дистант, снова перейдут на очное обучение. Речь идет про Пермь, Кунгур, Березники, Соликамск и Чайковский, где школьники 5-8-х и 10-х классов пока занимаются дистанционно .

Вакцинация от коронавируса в Пермском крае начнется в январе. Уже в начале следующего года в регион должно поступить около 100 тысяч доз вакцины от коронавируса . Прививки будут ставить в 43 медучреждениях края. Восемь из них находятся в Перми, остальные — в муниципалитетах. В частности, вакцинация будет доступна в Березниках, Соликамске, Кунгуре, Чайковском, Чусовом и Пермском районе.