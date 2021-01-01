В Гидрометцентре раскрыли, когда в Москву вернется зимняя погода

Жителей Москвы ожидает похолодание 4 января. Днем температура будет опускаться до -8 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет минус 2 — минус 7, днем — 0 — минус 5, то есть положительных температур уже не будет», — цитирует его ТАСС.
По словам Вильфанда, похолодание принесут юго-восточные ветры. На неделе сохранятся отрицательные температуры. Ночью будет -5, -10, днем -3, -7. «Придет такая вполне зимняя погода», — отметил метеоролог.
Ранее сообщалось, что в Москве прошел ледяной дождь. Из-за этого 31 декабря в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили не менее 136 рейсов на прилет и вылет, передает «Подмосковье сегодня». В Домодедово был задержан 61 рейс, в том числе самолет «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Из-за непогоды в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Уходящий год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений.
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