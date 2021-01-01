01 января 2021

В Гидрометцентре раскрыли, когда в Москву вернется зимняя погода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, зима, теплая одежда, пуховик, холод, холодная погода, зимняя куртка
Синоптики пообещали москвичам похолодание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Москвы ожидает похолодание 4 января. Днем температура будет опускаться до -8 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник, 4 января, будет уже достаточно уверенное понижение температуры — ночью будет минус 2 — минус 7, днем — 0 — минус 5, то есть положительных температур уже не будет», — цитирует его ТАСС.

По словам Вильфанда, похолодание принесут юго-восточные ветры. На неделе сохранятся отрицательные температуры. Ночью будет -5, -10, днем -3, -7. «Придет такая вполне зимняя погода», — отметил метеоролог.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел ледяной дождь. Из-за этого 31 декабря в воздушных гаванях Московского региона задержали и отменили не менее 136 рейсов на прилет и вылет, передает «Подмосковье сегодня». В Домодедово был задержан 61 рейс, в том числе самолет «Уральских авиалиний» в Екатеринбург. Из-за непогоды в городе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Уходящий год для столицы оказался самым теплым за всю историю наблюдений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...