Челентано и Ирина Шейк отмечают свои дни рождения

Шестой день января оказался богат на дни рождения российских и иностранных деятелей искусств. Так, сегодня 83 года исполняется легенде итальянского кинематографа, актеру Адриано Челентано.
Вместе с Челентано день рождения сегодня празднуют известная челябинская актриса и модель Ирина Шейк, британский актер Роуэн Аткинсон (мистер Бин) и бывшая первая леди Российской Федерации Людмила Путина. Кроме того, сегодня исполнился бы 81 год одному из самых известных советских футбольных тренеров Валерию Лобановскому.
Ирина Шейк нередко становится героиней различных публикаций в СМИ. Так осенью этого года в сеть утекли фотографии семейной прогулки Шейк вместе со своей дочкой.
Подписывайтесь на URA.RU в