Челентано и Ирина Шейк отмечают свои дни рождения

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Клипарт depositphotos.com, шейк ирина
Челябинской модели Ирине Шейк сегодня исполняется 35 лет Фото: depositphotos.com

Шестой день января оказался богат на дни рождения российских и иностранных деятелей искусств. Так, сегодня 83 года исполняется легенде итальянского кинематографа, актеру Адриано Челентано.

Вместе с Челентано день рождения сегодня празднуют известная челябинская актриса и модель Ирина Шейк, британский актер Роуэн Аткинсон (мистер Бин) и бывшая первая леди Российской Федерации Людмила Путина. Кроме того, сегодня исполнился бы 81 год одному из самых известных советских футбольных тренеров Валерию Лобановскому.

Ирина Шейк нередко становится героиней различных публикаций в СМИ. Так осенью этого года в сеть утекли фотографии семейной прогулки Шейк вместе со своей дочкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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