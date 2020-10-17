Маска Ирины Шейк покрыта логотипами Versace Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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Российская супермодель Ирина Шейк появилась в Нью-Йоркском зоопарке с дочкой в маске от Versace. Фотографии семейной прогулки утекли в сеть.

«Ирина Шейк и Лея гуляют по зоопарку Центрального парка в Нью-Йорке. Малышка все больше становится похожа на своего звездного папу», — сообщает в своем Instagram журнал Hello. Сколько стоит такая маска установить не удалось.

Дочка супермодели также одета в футболку от модного бренда. Поклонники восхитились образами Шейк и Леи. Пользователи в комментариях считают, что девочка растет очень красивой. Малышке уже пророчат будущее звездной модели и актрисы.

Ирина Шейк с 2015 года встречалась с американским актером Бредли Купером. В 2017 у пары появилась дочь, но уже в 2019 Шейк и Купер расстались. Поклонники супермодели обвинили в уходе Купера певицу Леди Гагу. Шейк рассталась с актером как раз после выхода фильма Гаги «Звезда родилась», где он и певица играли пару.