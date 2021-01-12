12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в Пермском крае на 13 января. Фармакадемия ищет ректора, в регионе появился новый министр

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города Пермь, правительство пермского края, зима, город пермь
В регионе появилось министерство по делам молодежной политики и туризму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Фармацевтическая академия ищет нового ректора — бывшая заместительница главы Перми возглавила управление в мэрии Москвы — в правительстве появился новый министр — экс-руководитель Фонда капремонта стал начальником Центра расчетов в ЖКХ. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

Медвуз ищет нового ректора

Экс-замглавы Перми заняла должность в мэрии Москвы

Новое министерство будет расширено

Руководитель Фонда капремонта устроился в сферу ЖКХ

  • Уволенный 11 января руководитель Фонда капитального ремонта края Дмитрий Баранов возглавил региональный Центр расчетов в ЖКХ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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