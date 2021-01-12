В регионе появилось министерство по делам молодежной политики и туризму
Фармацевтическая академия ищет нового ректора — бывшая заместительница главы Перми возглавила управление в мэрии Москвы — в правительстве появился новый министр — экс-руководитель Фонда капремонта стал начальником Центра расчетов в ЖКХ. Все самые интересные и важные новости Пермского края к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
Медвуз ищет нового ректора
- Пермская государственная фармацевтическая академия объявила конкурс на должность ректора вуза. Такая информация опубликована на сайте учреждения.
Экс-замглавы Перми заняла должность в мэрии Москвы
- Бывшая заместительница главы Перми Ольга Немирова трудоустроилась в мэрию Москвы. С 11 января она возглавила управление оформления имущественных и земельно-правовых отношений департамента городского имущества.
Новое министерство будет расширено
- В новом министерстве по туризму и молодежной политике края произойдут кадровые изменения. В нем будет увеличен штат сотрудников.
- Ранее стало известно, что новое ведомство возглавила Юлия Ветошкина.
Руководитель Фонда капремонта устроился в сферу ЖКХ
- Уволенный 11 января руководитель Фонда капитального ремонта края Дмитрий Баранов возглавил региональный Центр расчетов в ЖКХ. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.
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