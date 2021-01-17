Врачи заявляют, что пенсионеры сами просят привить их от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 18 января — 408-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 324-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 41 169, выздоровели 26 805 и скончались 1 492 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 568 209 (+23 586) случаев заражения. Вылечился 2 960 431 (+23 440) пациент — почти 83% от заболевших. Умерли 65 566 (+481) человек — 1,8% от заразившихся.

В области новая волна коронавируса

Новый подъем инфекции, которого ждали и опасались медики и власти после длинных каникул, начался. Снизившаяся было до 290 случаев за сутки заболеваемость вернулась к «допраздничным» показателям: 16 января заболел 301 житель области, 17 января зафиксировано уже 303 новых зараженных. Умерли в субботу и воскресенье 15 и 16 человек, болевших COVID. При этом рекордом смертности пациентов с коронавирусом с начала пандемии являются 17 погибших в сутки.

Текслер готовит новое решение по карантину

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер должен принять решение о продлении карантина по коронавирусу, введенного в регионе с начала пандемии. Срок его действия истекает 24 января. Главной интригой остается вопрос: сохранятся ли ограничения на проведение развлекательных программ в кафе и ресторанах. «Установленный перед Новым годом запрет на ночную работу для общепита отменен. А вот запреты на проведение дискотек, танцев и шоу остались», — пояснил источник URA.RU.

Начали работу штабы по массовой вакцинации

Штаб по массовой вакцинации жителей Челябинской области от COVID возглавила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. «Аналогичные штабы созданы во всех муниципалитетах, их возглавляют заместители глав по социальным вопросам. Они готовят списки на вакцинацию, исходя из 151 тыс. доз, которые ожидают в ближайшее время», — заявила Гехт. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно привить порядка 1 млн 613 тыс. южноуральцев — 60% взрослого населения. Массовая вакцинация по поручению президента Владимира Путина начинается с 18 января.

Прививочные пункты готовятся развернуть в ТРК

Массовая вакцинация от COVID в торговых комплексах по образцу акций по прививкам от гриппа, возможна. Но лишь тогда, когда в Челябинскую область начнет поступать вакцина с более простыми условиями хранения. Имеющийся препарат «Спутник V» транспортируется и хранится при температуре минус 18 градусов. Коробка вакцины с несколькими дозами размораживается, когда в очереди на прививку собирается не меньше пяти человек. Это проще, чем в случае с самой массовой зарубежной вакциной Pfizer, которая портится при температуре меньше минус 70 градусов, но все все равно затрудняет прививочную кампанию.