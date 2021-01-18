Силовики оспорили наказание для экс-мэра Челябинска Тефтелева

Судебные злоключения Евгения Тефтелева продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Прокуратура Челябинской области оспорила недостаточно жесткий, по ее мнению, приговор экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору области Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«В Седьмой кассационный суд внесено представление об отмене апелляционного определения Челябинского областного суда, который оставил в силе приговор нижестоящей инстанции», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Поводом, с точки зрения прокуратуры, стали существенные нарушения при расследовании дела, повлиявшие на его исход и передачу на новое рассмотрение.

Тефтелев был осужден 28 октября Центральным райсудом Челябинска на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей за взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, получившего в обмен на деньги крупный контракт на строительство школы. Свою вину экс-глава Челябинска признал полностью и заключил досудебное соглашение. Сторона обвинения требовала увеличить срок заключения до 6,5 лет, а штраф — до 75 млн рублей. Однако Челябинский областной суд 23 декабря встал на сторону коллег из нижестоящей инстанции.