18 января 2021
17 января 2021

Силовики оспорили наказание для экс-мэра Челябинска Тефтелева

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание по делу Евгения Тефтелева. Челябинск, тефтелев евгений
Судебные злоключения Евгения Тефтелева продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Прокуратура Челябинской области оспорила недостаточно жесткий, по ее мнению, приговор экс-мэру Челябинска и бывшему вице-губернатору области Евгению Тефтелеву. Об этом сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

«В Седьмой кассационный суд внесено представление об отмене апелляционного определения Челябинского областного суда, который оставил в силе приговор нижестоящей инстанции», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Поводом, с точки зрения прокуратуры, стали существенные нарушения при расследовании дела, повлиявшие на его исход и передачу на новое рассмотрение.

Тефтелев был осужден 28 октября Центральным райсудом Челябинска на 3 года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей за взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука, получившего в обмен на деньги крупный контракт на строительство школы. Свою вину экс-глава Челябинска признал полностью и заключил досудебное соглашение. Сторона обвинения требовала увеличить срок заключения до 6,5 лет, а штраф — до 75 млн рублей. Однако Челябинский областной суд 23 декабря встал на сторону коллег из нижестоящей инстанции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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