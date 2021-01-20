Как силовики используют российских воров в законе за границей. Инсайд

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, медицинская маска, полиция, масочный режим
Источник URA.RU считает, что российские силовики заинтересованы в отправке российских воров за границу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Российские силовики будут использовать антиворовской закон, чтобы отправить за границу криминальных авторитетов, которые возглавят местное воровское сообщество. Об этом рассказал URA.RU источник, близкий к криминальным кругам.

«Антиворовская статья нужна силовикам для отправки воров в законе в другие страны. То есть они там фактически будут как послы при криминальном МИДе», — рассказал источник. По его словам, примером такого хода является история вора в законе Эдуарда Асатряна по кличке Эдик Осетрина. Он получил возможность действовать на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики после того, как произошло убийство главы региона Александра Захарченко.

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец) в беседе с URA.RU уверен, что из-за введения антиворовской статьи криминальные авторитеты из РФ могут занять высшие должности в преступной иерархии за границей. «Воры будут уезжать за границу, раз такая возможность есть. Они будут контролировать часть преступного сообщества», — рассказал Сидоров.

Он отметил, что воры в законе могут продолжать руководить российскими группировками из-за границы. Многие преступные авторитеты находились за пределами России до введения антиворовской статьи.

Ранее конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский заявил, что криминальные авторитеты могут эмигрировать в Турцию и Грецию. Также воры в законе могут отправиться в Армению, уверен эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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