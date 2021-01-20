Российские силовики будут использовать антиворовской закон, чтобы отправить за границу криминальных авторитетов, которые возглавят местное воровское сообщество. Об этом рассказал URA.RU источник, близкий к криминальным кругам.
«Антиворовская статья нужна силовикам для отправки воров в законе в другие страны. То есть они там фактически будут как послы при криминальном МИДе», — рассказал источник. По его словам, примером такого хода является история вора в законе Эдуарда Асатряна по кличке Эдик Осетрина. Он получил возможность действовать на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики после того, как произошло убийство главы региона Александра Захарченко.
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров (Фима Жиганец) в беседе с URA.RU уверен, что из-за введения антиворовской статьи криминальные авторитеты из РФ могут занять высшие должности в преступной иерархии за границей. «Воры будут уезжать за границу, раз такая возможность есть. Они будут контролировать часть преступного сообщества», — рассказал Сидоров.
Он отметил, что воры в законе могут продолжать руководить российскими группировками из-за границы. Многие преступные авторитеты находились за пределами России до введения антиворовской статьи.
Ранее конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский заявил, что криминальные авторитеты могут эмигрировать в Турцию и Грецию. Также воры в законе могут отправиться в Армению, уверен эксперт.
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