Алексей Текслер (слева) поручил руководителю КСП Алексею Лошкину (справа) проверить открытость органов исполнительной власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) по поручению губернатора Алексея Текслера проведет проверку открытости органов исполнительной власти. Об этом 21 января заявил Текслер во время совещания с главами городов и районов. Губернатор потребовал от мэров не уклоняться от встреч с жителями, ссылаясь на пандемию, сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера.

«В последнее время под предлогом различных ограничений по коронавирусу, и такие сигналы есть от жителей в мои социальные сети, мы видим это и по сообщениям СМИ, некоторые представители власти отказываются встречаться с людьми. Надо проводить индивидуальные встречи, приемы по личным вопросам, и пандемия — не оправдание», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что проведение встреч с жителями, приемов по личным вопросам — это обязанность каждого представителя власти, и министра, и главы города, района и региона — всех руководящих должностей. «Первым делом после новогодних каникул я утвердил свой график приема граждан на этот год, уверен, что и вы это сделали», — добавил Текслер.

«В ближайшее время КСП в соответствии с предложением губернатора запланирует контрольное мероприятие по данной тематике», — заявили URA.RU в региональной КСП. Также на совещании Текслер заявил, что в регионе не будут вводиться ковидные паспорта. Кроме того, глава региона дал поручения мэрам поставит под контроль массовую вакцинацию жителей.