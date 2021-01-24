Израиль «герметично запечатает» границы из-за пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, израиль, флаг, флаг израиля
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил о новом ограничении из-за коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Зарубежные авиакомпании не смогут совершать рейсы в Израиль и вылетать из страны с 26 по 31 января. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал это «герметичным запечатыванием страны».

«Ни одна страна не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатываем страну», — приводит слова Нетаньяху израильская газета Haaretz. Там отмечается, что иностранные грузовые рейсы, пожарные самолеты и полеты скорой медицинской помощи будут освобождены от ограничений на прибывающие иностранные рейсы. В то же время граждане страны могут вылететь за границу по причине лечения за рубежом, судебные разбирательства, семейные похороны или эмиграция.

В конце 2020 года власти Израиля вводили третий локдаун, который продлился до 9 января 2021 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тем временем, согласно Bloomberg, Израиль входит в тройку стран по числу привитых от коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...