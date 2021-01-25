От двух пермских министров ушли заместители

В правительстве Пермского края произошли кадровые перестановки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Сразу два министра правительства Пермского края лишились заместителей. Так, министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности края покинула Ксения Хайруллина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Хайруллина покинула должность по собственному. 15 января у нее был последний рабочий день», — отметила пресс-секретарь минимущества Светлана Еренко. А в министерстве территориального развития края должность заместителя министра оставила Наталья Князева. «Князева ушла из министерства», — сообщила агентству пресс-секретарь Вероника Ивашова. Более подробную информацию URA.RU в министерстве обещали предоставить позже.

Источник в краевом правительстве пояснил, что «Князева переходит в министерство ЖКХ и благоустройства». В пресс-службе минЖКЖ данную информацию подтвердили. «Данный вопрос сейчас находится на стадии обсуждения», — отметила пресс-секретарь ведомства Инна Харисова. Как ожидается, в министерстве Князева будет курировать вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.