26 января 2021
25 января 2021

Власти оплатили танцорам из Тюмени участие в тв-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Galla Dance. Екатеринбург, номер, танцоры, танцы, рука, конкурс, galla dance
Коллектив Formation VERA принимает участие в шоу «Dance Революция» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Танцевальный коллектив из Тюмени Formation VERA за счет бюджета отправился на Первый канал. Об этом URA.RU стало известно из собственных источников. На поездку танцоров в Москву тюменские власти потратят почти 900 тысяч рублей.

«На федеральное телевидение Formation VERA пригласили организаторы шоу „Dance Революция“. Сейчас танцоры уже в Москве, участвуют в съемках. Дорогу и проживание им оплачивает регион», — рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Информация об участии коллектива подтверждается открытыми источниками: видео со съемок проекта появилось в аккаунте главного тренера команды Алексея Литвинова.

Что до оплаты, то из бюджета была выделена субсидия в 874 тысячи рублей. Как указано на сайте госзакупок, заказчиком выступил дворец национальных культур «Строитель». Контракт исполнит тюменское агентство путешествий «Карта открытий». Его учредитель и гендиректор — руководитель комитета по культуре и туризму тюменского отделения «Деловой России» Анна Харченко.

«Наименование расходов: оплата авиаперелета Тюмень — Москва — Тюмень, трансфер аэропорт — отель — аэропорт, проживание в гостинице», — такой список услуг включен в госконтракт. Танцорам предстоит наведаться в столицу страны трижды — еще две поездки запланированы на февраль и март.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...