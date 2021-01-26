Инсайд: силовики получили установку по митингам за Навального

На сами митинги могут и не состояться — прошлые собрали около ста участников по всему региону Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

На митингах в поддержку блогера Алексея Навального, которые могут состоятся в ХМАО 31 января, силовики будут вести себя подчеркнуто вежливо. А спецредства и физическую применят только в случаях провокаций или при возникновении угроз для них, либо участников акций.

«Все понимают, что на акциях могут быть провокации, которые участникам этих митингов только на руку, поэтому полицейские и на прошедшей акции протеста вели себя подчеркнуто вежливо, так будут вести себя и сейчас. Также все понимают, что обычно на таких акциях много камер, поэтому — идеальная форма одежды, внешний вид, улыбки — вот такие установки», — рассказал инсайдер URA.RU в силовых структурах ХМАО.

Официально в полиции ХМАО не комментируют эту информацию инсайдера, как и до сих пор до конца не понятно, состоятся ли в ХМАО акции в поддержку Навального. Участие в митингах пока не подтвердили и отдельные активисты, сообщив, что будут следить за действиями и указаниями федерального штаба Навального. В телеграм-канале, посвященном акциям 31 января, городов ХМАО нет. Источники агентства как в силовых структурах, так и в местных мэриях, также не могут однозначно заявить о том, готовятся ли акции протеста.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО оштрафовали организаторов митингов в поддержку Навального. Двум жителям Нижневартовска назначили штрафы за призывы выйти на несогласованный митинг, а одного из участников оштрафовали за нарушение правил поведения на массовом мероприятии.