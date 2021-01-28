В Екатеринбурге студенты сыграли в шахматы на проезжей части

С участниками акции была проведена профилактическая беседа Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Два жителя Екатеринбурга 27 января устроили партию в шахматы на проезжей части в центре города. Теперь им грозит наказание за нарушение правил дорожного движения, сообщили URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По данным ведомства, безработные граждане 19 и 20 лет хотели снять видеоролик для социальных сетей о том, как они сидят за столиком на проезжей части, пьют чай и играют в шахматы. В итоге они были привлечены к административной ответственности по статье КоАП РФ «Нарушение правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, участвующим в процессе дорожного движения».

«Участникам инцидента сотрудники ГИБДД разъяснили опасность нарушений правил дорожного движения. Граждане свою вину признали и пообещали в будущем не совершать подобных действий, угрожающих безопасности дорожного движения», — уточнили в ГИБДД Екатеринбурга.

В пресс-службе отметили, что также был наказан водитель автоэвакуатора, который также принял участие в съемках ролика. Он перевозил иномарку участников видео на другое место видеосъемок, при этом сами молодые люди находились в салоне автомобиля. «За нарушение правил перевозки пассажиров водитель автоэвакуатора привлечен к административной ответственности по статье КоАП РФ „Перевозка людей вне кабины автомобиля“», — объяснили в ведомстве.